Lombardia, Bertolaso: a fine mese tempi certi per liste attesa

Lunedì 7 novembre 2022 - 13:07

Per dare delle risposte ai cittadini

Milano, 7 nov. (askanews) – “L’obiettivo per fine mese è quello di dare delle tempistiche precise per dare delle risposte ai cittadini, non per risolvere i problemi, ma avere visita entro un determinato periodo di tempo”. Lo ha detto il nuovo assessore alla Sanità della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a proposito del problema delle liste d’attesa nel sistema sanitario lombardo.