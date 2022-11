Giustizia, Nordio: proficua idea reclutamento regionale magistrati

Lunedì 7 novembre 2022 - 10:37

"Difficoltà normative e costituzionali che cercheremo affrontare"

Venezia, 7 nov. (askanews) – “Per la criticità legata ai trasferimenti dei magistrati e del personale in altre regioni, l’idea di un reclutamento a livello regionale potrebbe essere proficua per farli rimanere in sede”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in visita al Tribunale di Venezia.“Vi sono difficoltà di carattere normativo e costituzionale che cercheremo di affrontare – ha aggiunto Nordio -. La possibilità di applicare la Legge speciale per Venezia, è un problema che non era mai venuto in mente, nemmeno a me, per un reclutamento più sollecito, e ci penseremo”.