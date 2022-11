Catania, Schifani: su ong decide Governo centrale

Lunedì 7 novembre 2022 - 16:08

Governatore Sicilia: valutazione fragilità spetta a medici asl

Palermo, 7 nov. (askanews) – Relativamente alla situazione delle navi ong Humanity1 e Geo Barents ormeggiate al porto di Catania in attesa di sbarcare i migranti salvati nel Canale di Sicilia, “non c’è stata alcuna interlocuzione con il governo nazionale” perchè si è trattata di una scelta di competenza dell’esecutivo di Roma e pacificamente accolta dal governo siciliano. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, intervenendo alla trasmissione di La7 Tagadà.Sulla selezione dei migranti fatti sbarcare, sulla base delle loro fragilità, Schifani ha detto che “la valutazione viene realizzata in maniera molto rigorosa dai medici delle aziende sanitarie che valutano caso per caso. Le fragilità può essere psicologica, fisica, di vario genere per cui sta a loro identificare l’origine”.