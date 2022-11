Mattarella: ricordare le atrocità del nazifascismo per creare una cultura della tolleranza

Domenica 6 novembre 2022 - 15:34

Il messaggio del presidente

Rimini, 6 nov. (askanews) – “Fare memoria non significa soltanto ricordare e onorare, doverosamente, il sacrificio di milioni di persone innocenti, vittime di una violenza fanatica, spietata e disumana. Testimoniare e tramandare la memoria di quei fatti storici vuol dire anche contribuire a creare una cultura della pace, della tolleranza, del rispetto, della comune appartenenza al genere umano. Coltivare la storia e diffondere la memoria è elemento decisivo per la creazione e la crescita nelle nuove generazioni di una coscienza civile solida e motivata”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al XVIII Congresso dell’Aned, Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti.“Ben consapevole delle indicibili atrocità subite dai deportati nei campi di sterminio nazisti e delle sofferenze delle loro famiglie – ha aggiunto il capo dello Stato – desidero far giungere un messaggio di vicinanza e di considerazione alla giornata conclusiva del XVIII Congresso dell’Aned”.Ssa/Int2