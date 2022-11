Il ministro Sangiuliano dice che l’Italia è molto generosa sui prezzi dei musei

Domenica 6 novembre 2022 - 12:19

Garantiamo una domenica gratis al mese, non pagano i giovani e i disabili

Milano, 6 nov. (askanews) – “Noi garantiamo una domenica gratuita al mese, non facciamo pagare tutti i giovani del’Ue fino ai 18 anni, dai 18 ai 25 anni si pagano 2 euro quasi il costo del caffè in alcune città, non pagano i disabili e poi ci sono sistemi di convenzioni. Il Louvre costa 17 euro, il MoMA 25 dollari, andare sulla Torre Eiffel costa più della Torre di Pisa: mi sembra che l’Italia sia stata già molto generosa su questo fronte”. A dirlo a SkyTg24 il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.“D’estate a Positano vedo arrivare i panfili da 100milioni di dollari e poi vedi che questi signori salgono su limousine per andare a Pompei. Perchè questi signori possono pagare 20mila euro a notte per pernottare e non 17 euro per andare al parco archeologico di Pompei?”.Mlo/Int2