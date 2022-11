Nordio: il decreto anti Rave è un “segnale di ferma e severa legalità”

Sabato 5 novembre 2022 - 11:26

Può essere perfezionata

Milano, 5 nov. (askanews) – Il decreto anti rave è “un segnale di ferma e severa legalità” che “non c’entra nulla” con il diritto a manifestare”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che in un’intervista a Repubblica osserva che la norma “può essere modificata e perfezionata” e afferma che con la premier Meloni è impegnato “per una riforma globale della giustizia” in senso garantista.L’ex magistrato spiega che la norma anti-rave “è stata creata perché l’attuale articolo 633 del codice penale era stato scritto quasi cento anni fa per tutelare i proprietari di beni immobili da invasioni di mandrie di bestiame. Oggi si tratta di tutelare l’incolumità e la salute quando alcuni eventi espongono questi beni a pericoli gravi. Naturalmente la norma può essere modificata e perfezionata”. “Quanto alle intercettazioni – aggiunge – essa non le impone affatto, semmai le lascia alla valutazione del magistrato. Tuttavia sull’intero sistema delle intercettazioni agiremo in modo più organico e sistematico”.Riguardo la linea del Viminale sui migranti, “la mia idea, che manifesto da anni, è molto semplice – dice Nordio -. È conforme al diritto internazionale e agli accordi di Dublino: se una nave salva, com’è suo dovere, dei naufraghi in acque internazionali, lo Stato di primo accesso è quello di bandiera della nave. Se la nave è tedesca, è come se migranti fossero sbarcati ad Amburgo. Il comandante ha il dovere di registrarli, e poi portarli, per l’assistenza nel più vicino porto sicuro. Ma poi devono andare in Germania”.A una domanda sulle modifiche al reato d’abuso d’ufficio, Nordio replica che “non si tratta di garantismo, ma di efficienza. Sono stati i sindaci, in gran parte di sinistra, a chiedere l’abolizione o la revisione di un reato che paralizza l’amministrazione, ha creato la paura della firma e costa all’economia un intollerabile rallentamento. Se poi il loro partito sarà contrario questo sarà un loro problema politico interno”. “Riuscirò – conclude Nordio – a riformare il codice penale firmato da Mussolini in senso liberale con la pena proporzionata al crimine secondo la Costituzione”.Mda/Int2