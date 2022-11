Letta: l’aiuto alla resistenza ucraina è un punto fermo

Sabato 5 novembre 2022 - 16:38

Valuteremo il prossimo decreto sull'invio di armi

Roma, 5 nov. (askanews) – Il Pd valuterà il prossimo decreto per l’invio di armi quando il governo lo presenterà ma “l’aiuto della resistenza ucraina per noi è un punto fermo”. Lo ha detto Enrico Letta a margine della manifestazione di Roma. “Noi siamo dovunque si chiede pace – ha precisato – partendo dalla non equidistanza. C’è un paese che ne ha invaso un altro, la Russia ha invaso l’Ucraina, la resistenza ucraina va aiutata. Questa nostra coerenza è stata così dal 24 di febbraio, continua anche oggi: a Milano, dovunque ci sarà la richiesta di pace”.Per quanto riguarda l’invio di armi, appunto, “quando il governo farà una proposta valuteremo. Ma per noi la coerenza con quanto fatto fino a oggi è fondamentale, la difesa dell’ucraina è fondamentale, l’aiuto alla resistenza dell’ucraina è un punto fermo”.Adm/Int2