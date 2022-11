Conte: il governo non s’azzardi a inviare armi senza confronto

Sabato 5 novembre 2022 - 14:11

La risoluzione approvata impone il passaggio in Parlamento

Roma, 5 nov. (askanews) – “Per quanto riguarda l’invio delle armi il ministro Crosetto ha detto che sta preparando un sesto invio, bene noi gli diciamo, visto che è stata votata in Parlamento una risoluzione che impone al governo di avere un confronto, non si azzardi questo governo a fare un ulteriore invio di armi senza venire a confrontarsi in Parlamento perché questo è un governo politico e non ha neppure la giustificazione delle larghe intese”. Lo ha detto il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, a margine della manifestazione per la pace in corso a Roma.“La nostra posizione è nota: l’Ucraina è ormai armata di tutto punto, abbiamo bisogno di una svolta in direzione di un cessate il fuoco e di un negoziato di pace” ha aggiunto l’ex premier.Asa-Sam/Int2