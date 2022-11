Bonaccini (Pd): Conte decida se vuole stare da solo e perdere

Sabato 5 novembre 2022 - 14:16

"Alle elezioni sono stati sconfitti anche loro"

Roma, 5 nov. (askanews) – Giuseppe Conte e M5s devono decidere se continuare a stare da soli, perdendo “qualsiasi elezione” o se vogliono dialogare con un “nuovo centrosinistra” per provare “a battere la destra”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a margine della manifestazione per la pace che sta iniziando a Roma.“Credo che anche Conte prima o poi una domanda dovrà farsela: i voti che ha raccolto a disposizione di quale progetto li metterà? Per stare da solo e perdere qualsiasi elezione in futuro o li metterà a disposizione ad esempio di un nuovo centrosinistra che provi a battere la destra? Perché non è stato sconfitto solo il Pd in queste elezioni, è stato sconfitto anche il terzo polo, è stato sconfitto il Movimento 5 stelle che ha più che dimezzato i voti presi cinque anni fa”. (Foto di repertorio).Adm/Int2