Venerdì 4 novembre 2022 - 10:08

Leader Azione: "Aspettiamo risposta"

Roma, 4 nov. (askanews) – “Il campo largo non è mai esistito. Peraltro i 5S, che si oppongono al termovalorizzatore e ad ogni infrastruttura nel Lazio, non lo vogliono fare. Abbiamo proposto al Pd di convergere su un nome loro, non nostro: Alessio D’Amato. Aspettiamo risposta”. Così Carlo Calenda, leader di Azione su Twitter.