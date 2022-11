Norma rave, De Luca: sui cortei no vax intervenivo solo io…

Venerdì 4 novembre 2022 - 16:06

In quell'occasione nessuno ha sollecitato intervento forze ordine

Napoli, 4 nov. (askanews) – “Ho visto che il presidente del Consiglio ha rivendicato questo decreto sui rave party. Io non ho nessuna remora a dire che bisogna stroncare ogni illegalità, ricordo soltanto anche al presidente del Consiglio che un anno fa i no vax, per mesi, hanno organizzato nei fine settimana manifestazioni totalmente abusive, hanno occupato militarmente i centri, obbligato i commercianti a chiudere i negozi, da Trieste a Milano a Roma, per mesi interi abbiamo avuto i fine settimana in balia di queste orde di delinquenti. In quell’occasione nessuno ha sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine, tranne il sottoscritto”. A dirlo è il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, durante una diretta social.“Quando parliamo di manifestazioni non autorizzate – ha aggiunto – abbiamo il dovere di essere perlomeno coerenti e in ogni caso c’è un tema più generale che va ben al di là delle manifestazioni di cui abbiamo parlato in questi giorni, e che riguarda il complesso della convivenza civile nel nostro Paese”.