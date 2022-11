Lazio, FdI: Zingaretti il temporeggiatore non se ne va

Venerdì 4 novembre 2022 - 11:26

Sta di fatto rinviando le consultazioni elettorali

Roma, 4 nov. (askanews) – “Rinviato per l’ennesima volta l’esame del Collegato di Bilancio. Come un giocatore di scacchi perdente, il Presidente uscente del Lazio continua ad arroccarsi sulla scacchiera del potere e non si dimette, per consentire al Partito Democratico il velleitario tentativo di ridare consistenza alla ammucchiata di centro sinistra ormai in disfatta. Come accaduto più volte Zingaretti ‘predica bene e razzola male’, si erge a paladino delle regole democratiche, ma il primo a disattenderle è lui. Con il suo atteggiamento sta di fatto rinviando le consultazioni elettorali regionali, che si sarebbero potute tenere addirittura insieme alle Politiche, trascurando la soluzione delle vere priorità del territorio che potevano già essere affrontate da una nuova Giunta. Ricordiamo inoltre che il 4 novembre scadranno i dieci giorni della diffida ricevuta dall’ormai ex Governatore, mentre l’8 saranno 30 giorni dalla data della sua proclamazione a parlamentare. La cittadinanza del Lazio ha bisogno di amministratori capaci, non merita di essere governata per imposizione”. Così, in un comunicato, i consiglieri regionali del Lazio di Fdi.