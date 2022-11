Lazio, Colosimo (FdI): Zingaretti trova scuse per non dimettersi

Venerdì 4 novembre 2022 - 14:39

Da segretario del Pd però denunciava il Partito delle poltrone

Roma, 4 nov. (askanews) – Le “non dimissioni” del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, agitano l’opposizione alla Pisana e il centrodestra. Chiara Colosimo ex consigliere regionale di Fratelli d’Italia oggi deputato attacca il governatore. “Il presidente Zingaretti continua ad accampare qualsiasi scusa pur di non dimettersi. Ieri era il collegato di bilancio – spiega riferendosi alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Zingaretti ai giornalisti – oggi la parifica della Corte dei Conti”, continua Colosimo riferendosi ad alcune voci che stanno girando in queste ore. “Fra qualche giorno – ironizza – sarà l’inizio dei mondiali di calcio in Qatar. La cosa buffa è che proprio Zingaretti lasciò la segreteria del Pd “denunciando” il partito delle poltrone. Adesso, quindi, per coerenza, dovrebbe denunciare se stesso visto che di poltrone ne occupa due. Del resto in tutti questi anni il Pd ha dimostrato di poter fare miracoli moltiplicando concorsi e consulenze, ovviamente solo per i suoi. Ora, con la farsa che sta mettendo in scena il presidente della Regione Lazio, il Pd è diventato ufficialmente il partito delle doppie poltrone o meglio ancora delle Poltrone Doppie”.