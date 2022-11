Lazio, Azione a Zingaretti: non divide Calenda ma Pd non sa unire

Venerdì 4 novembre 2022 - 19:28

Napoli: vincere e non poter governare è pessimo servizio

Roma, 4 nov. (askanews) – “Nicola Zingaretti dovrebbe sapere che una coalizione è credibile e governa bene se i soci condividono il programma e la tempistica di realizzazione. Chieda al M5S che cosa ne pensa del termovalorizzatore a Roma e capirà agevolmente che le divergenze non sono componibili. In questo caso è il Pd che deve chiarire, a se stesso prima che agli altri, che cosa vuole fare”. Lo dichiara Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.“Calenda non vuole dividere, è il Pd – aggiunge – che non sa più unire. Vincere le elezioni nel Lazio o in Lombardia e poi non poter governare per insanabili divisioni sul programma è un pessimo servizio reso alle comunità locali”.