Fvg, Ciriani: candidatura Fedriga ha diritto prelazione

Venerdì 4 novembre 2022 - 13:23

Alle prossime elezioni Regionali

Redipuglia (Go), 4 nov. (askanews) – “Sento voci un po’ strane, ma credo che se Massimiliano Fedriga vorrà essere candidato in Friuli Venezia Giulia ha il diritto di prelazione sulla candidatura. Dopodiché se non tocca alla Lega, certamente non tocca a Forza Italia”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine della cerimonia di Redipuglia, interpellato dai giornalisti sulle Regionali del prossimo anno.