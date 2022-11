Energia, Meloni: prossima settimana dl 9,5 mld per caro bollette

Venerdì 4 novembre 2022 - 20:45

"Reperite risorse con Nadef"

Roma, 4 nov. (askanews) – “Noi riusciamo per il 2022 con la Nadef a liberare, soprattutto per l’extragettito e un terzo trimestre favorevole che mostra uno 0,5% in più di pil, 9 miliardi e mezzo. La prossima settimana, e faccio un appello al Parlamento perchè approvi la nostra richiesta, vogliamo utilizzare queste risorse sul caro energia per prorogare i provvedimenti fino a fine anno e immaginare altre misure”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.