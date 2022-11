4 novembre, Solinas: Forze Armate garanzia di libertà e democrazia

Venerdì 4 novembre 2022 - 10:58

Presidente Regione Sardegna: presidio fondametale

Roma, 4 nov. (askanews) – “A tutte le Forze Armate, protagoniste di questa giornata va un pensiero e un ringraziamento sinceri. L’impegno quotidiano che i militari svolgono in favore della popolazione, unito all’operosità generosa dimostrata nel corso della pandemia e in ogni altra emergenza a supporto delle istituzioni civili, sono il segno tangibile e la migliore testimonianza di un servizio prezioso e fondamentale, presidio e garanzia di libertà e democrazia”. Lo ha detto il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, rivolgendo un pensiero di gratitudine e ammirazione ai militari, in particolare alla Brigata Sassari impegnata in Qatar.“La giornata odierna – ha proseguito il Presidente – ci consente di omaggiare con il pensiero e le parole tutti i militari quotidianamente impegnati nella ricerca e nella difesa della pace, nella tutela dell’ordine pubblico e dei più deboli, ma è anche l’occasione per ricordare tutti i caduti delle Forze armate che hanno pagato con la vita gli ideali di democrazia e giustizia che oggi ci consentono di vivere in una società libera. A loro e alle loro famiglie va il mio pensiero sincero, unito a quello di tutta la Giunta regionale”, ha concluso il Presidente Solinas.