4 novembre, Fontana: grazie alle forze armate per Italia libera e unita

Venerdì 4 novembre 2022 - 12:58

Nota del presidente della Camera

Roma, 4 nov. (askanews) – “Oggi l’Italia celebra le Forze Armate, ricorda e onora i militari che, con il loro sacrificio, hanno contribuito a creare una Nazione libera, unita, indipendente e democratica. Alle donne e agli uomini che ogni giorno sono impegnati a garantire la sicurezza e a tutelare i valori di legalità e giustizia, rappresentando un punto di riferimento per i cittadini, va il sentito ringraziamento di tutto il Paese. In questa Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, un particolare e sentito pensiero va ai nostri militari impegnati nelle missioni internazionali di pace, sotto il mandato del Parlamento e del Governo”. Lo si legge in una nota del presidente della Camera Lorenzo Fontana.