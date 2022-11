Toscana, passi avanti legge per sportello unico digitale europeo

Giovedì 3 novembre 2022 - 15:45

Ok da Commissione, il testo andrà in Aula

Firenze, 3 nov. (askanews) – La Toscana scrive una nuova disciplina per unificare la modulistica per enti locali, cittadini e imprese in materia di attività produttive ed edilizia, sviluppata a livello nazionale e approvata con accordo in Conferenza unificata, e per standardizzare la modulistica locale non ancora coperta da accordi in collaborazione con il tavolo tecnico regionale dei Suap (Sportello unico delle attività produttive).Il testo di legge è stato licenziato oggi, giovedì 3 novembre, in commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale, guidata da Giacomo Bugliani (Pd), con il solo voto di astensione della vicepresidente Elisa Tozzi (gruppo misto Toscana Domani).Alla base della proposta che passa ora all’esame del Consiglio regionale, la volontà di semplificare e standardizzare i diversi procedimenti così da agevolare la digitalizzazione dei processi di servizio e favorire la realizzazione dello sportello unico digitale europeo (Sdg) che prevede la messa on line di tutte le procedure inerenti avvio, esercizio e cessazione dell’attività di impresa entro il 2023.