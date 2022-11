Toscana, Giani: Pd sia tenace per sviluppare rapporti con Iv

Giovedì 3 novembre 2022 - 13:23

"Per le amministrative ancora tanta strada deve essere fatta"

Firenze, 3 nov. (askanews) – “Io sono tenace. Conosco bene Matteo Renzi. Occorre nei rapporti con Italia Viva, con il centro, essere tenaci nello sviluppare un rapporto, anche perché su un piano programmatico sono molte le cose che ci uniscono, anche per la Toscana”. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Toscana, rispondendo ai giornalisti. “Sono convinto che sul piano delle relazioni dei Comuni che andranno votare, come Siena, Pisa, Massa e poi Firenze, tanta strada deve essere fatta. La mia giunta ha un esponente che viene dalla sinistra a sinistra del Pd come Serene Spinelli e Stefania Saccardi, di Italia Viva, sia un modello da prendere a esempio”, ha aggiunto Giani.