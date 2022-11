Sgombero via Bolla Milano, Fontana: azioni concrete per legalità

Giovedì 3 novembre 2022 - 18:38

Regione Lombardia continuerà a stanziare fondi per riqualificazione

Milano, 3 nov. (askanews) – “Avanti, con forza e azioni concrete, per il ripristino e l’affermazione della legalità”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la notizia dello sgombero a Milano di un’intera palazzina di via Bolla con 90 inquilini abusivi. “La Regione – prosegue il governatore – ha stanziato e continuerà a stanziare fondi per riqualificare tutte quelle aree urbane caratterizzate da criticità che impattano in maniera pesante sul tessuto sociale delle nostre comunità”. “Ringrazio il Prefetto e le Forze dell’Ordine – ha concluso Fontana – per l’operazione di oggi. Inizia così un importante e positivo percorso dove il rispetto delle regole sarà sempre e comunque un punto di riferimento”.