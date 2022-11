Sgombero via Bolla Milano, De Corato: segnale contro illegalità

Giovedì 3 novembre 2022 - 18:36

"Liberare anche le altre due palazzine"

Milano, 3 nov. (askanews) – “Finalmente, dopo anni, si è provveduto allo sgombero” degli alloggi di via Bolla a Milano, “più di 150, occupati abusivamente da delinquenti che facevano ciò che volevano, disturbando quotidianamente i cittadini dell’intero quartiere e mettendoli continuamente in serio pericolo”. Lo ha affermato l’ex vice Sindaco di Milano, ora deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, secondo cui “dopo anni passati a richiederlo, è stato sufficiente far traslocare la ‘banda dell’ex Ministro Lamorgese’ dal Viminale per ottenere giustizia soprattutto nei riguardi dei residenti di via Bolla. Ciò che è avvenuto era estremamente necessario – ha proseguito De Corato – ed è avvenuto proprio appena si è insediato il nuovo Governo Meloni”.“L’assessore Granelli, finalmente, ha ringraziato le Forze dell’Ordine per il lavoro svolto questa mattina ma, da subito, ha precisato che ha ‘messo a disposizione numerose soluzioni per il sostegno abitativo, cui ha contribuito anche il Comune, per circa 50 nuclei familiari con minori (perché non si mettono in strada i minori), per iniziare con loro un percorso di reinserimento sociale’. Io gli ricordo che, queste famiglie con minori, vanno controllate nel loro reinserimento sociale perché, come avvenuto in altre circostanze, c’è il forte rischio che tali famiglie continuino a delinquere”.“Ricordo a tutti che – ha concluso De Corato – nel lontano 2016, la stessa premier (a suo tempo deputata) Giorgia Meloni visitò le case di via Bolla, denunciando già da allora il degrado e chiedendo a gran voce uno sgombero e la completa riqualificazione di quell’area. Ringrazio particolarmente Regione Lombardia, Aler Milano, la Questura e la Prefettura, per l’intervento di questa mattina ora, però, va completato lo sgombero con le restanti palazzine”.