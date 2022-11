Parco sud Milano, Fi:progetto legge frutto di grande lavoro sintesi

Giovedì 3 novembre 2022 - 23:52

Provvedimento atteso e strategico

Milano, 3 nov. (askanews) – “Oggi, dopo diversi mesi di lavori, la Commissione Agricoltura, nonostante le diverse posizioni in campo, è riuscita a licenziare il progetto di legge e metterlo a disposizione sia della Commissione Bilancio che del Consiglio Regionale per l’approvazione finale. Un risultato significativo per un provvedimento atteso e strategico per il pieno rilancio del Parco Sud Milano”. Così il consigliere regionale lombardo Ruggero Invernizzi, che è anche presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale della Lombardia, a margine dell’approvazione in commissione del progetto di legge sulla modifica della legge 16 del 2007 che disciplina il Parco Agricolo Sud Milano.