Lazio, Zingaretti (Pd): campo largo? Partiti siano responsabili

Giovedì 3 novembre 2022 - 12:36

Verificare le condizioni della proposta da mettere in campo

Roma, 3 nov. (askanews) – “Quello che penso sul futuro l’ho detto e l’ho ridetto perché ci credo. Ora sta alle forze politiche e sociali verificare le condizioni della proposta da mettere in campo. Mi sembrava giusto dire la mia opinione che ho detto in maniera molto chiara, ora io mi auguro che questo immenso lavoro che abbiamo fatto non vada perso”. Così il presidente della regione Lazio e deputato del Pd, Nicola Zingaretti, parlando con i giornalisti a margine di un evento nella sede della giunta regionale in merito alla questione del campo largo del centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali del Lazio.“Confido che prevalga in tutti il senso di responsabilità – ha auspicato – anche perché tutti i giorni manifestiamo preoccupazioni per le derive che il governo delle destre sta portando nel nostro Paese. Penso che sarebbe una contraddizione non farle pesare nel giusto modo quando si decide su come combatterle queste destre. Però io vedo che c’è in tutti una crescita di questa consapevolezza e quindi rispetto il percorso politico che si è aperto” ha spiegato confermando che si dimetterà subito dopo l’approvazione del Collegato al bilancio in discussione al Consiglio Regionale del Lazio.