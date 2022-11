Lazio, Camilli (Unindustria): speriamo candidati in tempi brevi

Giovedì 3 novembre 2022 - 13:05

La nostra è una regione importante e serve squadra importante

Roma, 3 nov. (askanews) – “Vorremmo sapere in tempi sufficientemente brevi chi saranno i candidati. Ci auguriamo che nei prossimi giorni i partiti possano individuare le migliori persone che hanno a disposizione da candidare alla presidenza della Regione Lazio”. Così Angelo Camilli, Presidente di Unindustria, parlando delle prossime elezioni regionali con i giornalisti a margine di un evento nella sede della giunta regionale del Lazio. “È una regione importante, la seconda per Pil nel nostro Paese, quindi personalmente mi auguro che le forze politiche in campo riescano a individuare i migliori candidati che, insieme a una squadra importante, riescano a proseguire il percorso di crescita della nostra Regione: questo è l’augurio”.