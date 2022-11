Emiliano:ridicolo si pensi risolvere carenze Ps con medici no vax

Giovedì 3 novembre 2022 - 15:36

"Da parte del ministro è una cosa quasi patetica"

Roma, 3 nov. (askanews) – “È assolutamente ridicolo pensare di risolvere il problema dei pronto soccorso con i medici no vax, innanzitutto perché temo che i colleghi non li vogliano neanche in pronto soccorso. Sono un numero esiguo in tutta Italia e quindi è una cosa direi quasi patetica da parte del ministro pensare di ovviare al problema dei pronto soccorso. Invece, per esempio, un decreto immediato per utilizzare meglio i medici anche non specializzati, ovviamente in accoppiata con medici specializzati in medicina d’urgenza, ci consentirebbe anche di ovviare al numero di medici ridotto che c’è purtroppo in Italia. Questo decreto lo potremmo concordare rapidamente”. Lo ha detto a Sky TG24 il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ospite di Buongiorno.