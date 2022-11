Norma rave, De Luca: sicurezza serve, ma decreto è esagerazione

Mercoledì 2 novembre 2022 - 12:51

Andiamo oltre l'esigenza giusta di garantire la sicurezza

Napoli, 2 nov. (askanews) – “Per quanto riguarda la sicurezza io sono per garantire sempre e comunque il rispetto delle leggi dello Stato, e dunque sono per fare in modo che non si verifichino eventi come quello di Modena, o come quello di Viterbo. Non dobbiamo avere imbarazzi nel rivendicare l’esigenza della sicurezza, così come non dobbiamo avere imbarazzi a denunciare esagerazioni come quelle che ritroviamo nell’ipotesi di decreto presentata dal Governo”. E’ il commento del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di un evento a Napoli, ad una domanda sul decreto relativo ai rave party.“Sinceramente mi pare che andiamo oltre l’esigenza giusta di garantire la sicurezza e offriamo un provvedimento che si espone da tanti punti di vista a criticità che vanno superate nel dibattito parlamentare. – evidenzia il governatore – Ovviamente il tema della sicurezza dev’essere assunto fino in fondo nel nostro Paese, perché veniamo da anni e da decenni di rilassamento, di iper tolleranza, di opportunismo che hanno determinato per tanti versi l’impossibilità di vivere nei centri urbani, nei centri storici, nei luoghi della movida. Dunque il tema della sicurezza è un tema da prendere in mano con coraggio e con determinazione”. “E’ un tema difficile, dobbiamo sempre trovare un punto di equilibrio tra tutela dei diritti e della libertà ed esigenze di sicurezza. Io credo che si possano fare delle scelte efficaci sul piano della sicurezza ma rispettose dei diritti dei cittadini”, conclude.