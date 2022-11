Moratti: Bertolaso convinca Fontana a non reintegrare medici no vax

Mercoledì 2 novembre 2022 - 17:20

Milano, 2 nov. (askanews) – “Auspico sinceramente che, con la determinazione che tutti gli riconosciamo, saprà da subito convincere il presidente Fontana, diversamente da quanto non sia riuscita a fare io, a non reintegrare nelle strutture sanitarie i medici no vax. Posizione peraltro già presa in queste ore da altri governatori regionali”. Lo ha scritto in una nota Letizia Moratti, che oggi si è dimessa da vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, riferendosi a Guido Bertolaso, nominato al suo posto al vertice della sanità lombarda.Moratti ha inoltre rivolto a Bertolaso i suoi “migliori auguri di buon lavoro”. “Guido ha collaborato con me, insieme con tutta la struttura Welfare, in un momento davvero difficile in piena condivisione di strategie e obiettivi” ha ricordato riferendosi alla consulenza di Bertolaso per la campagna vaccinale lombarda contro il Covid.