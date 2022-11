Lombardia, Peluffo (Pd): centrodestra non c’è più, ora alternativa

Mercoledì 2 novembre 2022 - 15:16

Tutte le forze di opposizione credibili candidate a successione

Milano, 2 nov. (askanews) – “Le dimissioni dell’assessora Moratti hanno certificato quello che da tempo sosteniamo: il centrodestra lombardo non esiste più. Perché si è rotto il patto tra quei partiti che avevano formato non una coalizione, ma un cartello elettorale”. È l’analisi del segretario del Pd lombardo, Vinicio Peluffo.Il centrodestra lombardo, ha aggiunto, era “una compagine politica inaffidabile, incapace di vere azioni a favore dei cittadini. Di più, un gruppo di potere dannoso, perché supino a interessi esterni all’amministrazione regionale”.“La durezza delle accuse della Moratti nei confronti di Fontana, della sua Giunta ma anche del Governo, sono verità che da tempo abbiamo denunciato, anche attraverso campagne di mobilitazione tra i lombardi, come quella contro la lungaggine delle liste di attesa” ha osservato Peluffo.“Le dimissioni della vicepresidente Moratti sono la sconfessione degli atti che lei stessa ha votato e portato avanti con il presidente Fontana per lungo tempo. Adesso è il tempo di una vera svolta, l’alternativa che questa regione aspetta. E tutte le forze, a partire dal Partito Democratico, che in questi anni hanno fatto opposizione in Regione sono le vere e credibili candidate alla successione” ha concluso.