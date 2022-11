Fontana: stupefatto da Moratti, motivazioni dimissioni politiche

Mercoledì 2 novembre 2022 - 17:36

Credo abbia qualche ambizione di essere candidata da centrosinistra

Milano, 2 nov. (askanews) – “Sono perplesso e stupefatto. La dottoressa Moratti è stata assessore nell’ultimo anno e mezzo e non ha mai mosso alcun tipo di obiezione alla gestione della Regione e del suo assessorato”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Menabò su Rai Radio1, a proposito delle dimissioni della vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti. “Penso di sì”, ha continuato rispondendo a chi gli ha chiesto se ci fossero delle motivazioni politiche all’origine della scelta di Moratti.“Queste affermazioni mi lasciano perplesso e stupefatto. Al di là del fatto che la dottoressa Moratti è stata assessore nell’ultimo anno e mezzo e non ha mai mosso alcun tipo di obiezione alla gestione della Regione e del suo assessorato. Oltretutto dovrebbe essere lei a lamentarsi se l’assessorato ha qualche ritardo. Sinceramente sono esterrefatto perché tutte le decisioni sono state assunte in Giunta con il massimo consenso della dottoressa Moratti. Anzi, decisioni che sono state tutte proposte da lei e dalla Giunta approvate. Mi lascia molto perplesso” ha aggiunto Fontana.“Il suo comportamento e il fatto che abbia deciso di fare una scelta che va in una direzione diversa, mi sembra di capire vada verso il centrosinistra, tenuto conto che i commenti più positivi sono arrivati da esponenti del centrosinistra: da Calenda, dall’onorevole Girelli del Pd, da tutte persone che si riconoscono in quella parte politica, mi lascia intendere che evidentemente la dottoressa Moratti abbia qualche ambizione di essere candidata di quella parte politica”, ha concluso.