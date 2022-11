Calderoli: presto una mia visita alla Conferenza delle Regioni

Mercoledì 2 novembre 2022 - 18:04

"Domani mattina vedrò il presidente del Friuli Fedriga"

Roma, 2 nov. (askanews) – “Ho fatto venire i presidenti di altre Regioni perché vorrei che fossero loro stessi a indicarmi quali sono le materie di loro interesse. Ci sono anche Regioni del centro e questo mi aiuta a pensare a cosa sia richiedibile anche dalle regioni del sud. Sono convinto che ciascuno avrebbe un vantaggio richiedendo una o più materie nell’ambito dell’autonomia”. Così il ministro per le Autonomie Regionali, Roberto Calderoli, dopo l’incontro sull’autonomia differenziata con i presidenti Zaia, Fontana e Bonaccini, che presto avrà un incontro con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.“Dopo gli incontri con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che hanno già sottoscritto la pre intesa, ho incontrato le Regioni che hanno fatto già i passaggi formali in termini di giunta o di Consiglio per la richiesta di ulteriori forme di garanzia. Alcune hanno già le idee chiare rispetto a quali materie richiedere, come Liguria e Piemonte, per Umbria e Marche sarà necessari ulteriori approfondimenti. Separatamente vedrò il presidente della Toscana Giani che ha dovuto convocare un Consiglio straordinario. Domani mattina vedrò il presidente del Friuli Fedriga. Poi con lui concorderò una mia visita in Conferenza delle Regioni per confrontarmi non solo con le Regioni che le hanno richieste ma anche con quelle che sono interessate”, ha spiegato.