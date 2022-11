Bassetti: dal governo uno schiaffo a chi ha rispettato l’obbligo vaccinale, è la rivincita dei No Vax

Mercoledì 2 novembre 2022 - 07:38

"Non è così che si affrontano le questioni scientifiche"

Roma, 2 nov. (askanews) – “Questa è la rivincita dei No Vax: un movimento antiscientifico che si era tranquillizzato, adesso avrà gli strumenti per dire che aveva ragione a mettere in guardia dai vaccini. Non è così che si affrontano le questioni scientifiche, non è dicendo che sulla gestione del Covid c’è stato un approccio ‘ideologico’ che si traccia la linea per il futuro” e quanto deciso dal Consiglio dei ministri di lunedì “è uno schiaffo” a chi ha rispettato l’obbligo vaccinale. Lo dice in un’intervista alla Stampa Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.“Sono stati commessi degli errori e sarebbe saggio analizzarli per imparare la lezione per il futuro ma parlare di approccio ideologico sulla campagna vaccinale o sull’obbligo vaccinale ai sanitari è negare l’evidenza. Significa far passare il messaggio che gli sforzi fatti nel 2021 per vaccinare tutti sono stati inutili”, aggiunge. “Se le società scientifiche hanno raccomandato la vaccinazione, non si può dire che tutte hanno avuto un approccio ideologico. È una dichiarazione grave. Stimo il nuovo ministro della Salute e credo che il primo a essere imbarazzato per quella frase sia lui”, conclude.Vep/Int14