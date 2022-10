Bardi: obiettivo Basilicata è creare un hub energetico

Lunedì 31 ottobre 2022 - 14:31

"Che cavalchi l'onda della transizione energetica"

Roma, 31 ott. (askanews) – “Il nostro obiettivo è rendere produttive queste risorse, ossia dare vita ad un hub energetico in Basilicata che cavalchi l’onda della transizione energetica creando i presupposti per svolgere un ruolo nazionale nella produzione di energia alternativa, offrendo a tal fine innanzitutto le numerose aree industriali che insistono sul nostro territorio”. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel corso della conferenza stampa sulle strategie energetiche regionali che si è svolta questa mattina nella sala Inguscio della Regione.“Un obiettivo perseguito sia grazie al Pnrr ma anche attraverso una accelerazione nei processi autorizzativi per investimenti privati stimati in centinaia di milioni che necessitano di una azione specifica e di soluzioni avanzate, tema sul quale – proprio in questi giorni – l’assessore Latronico ed il Dipartimento Ambiente stanno definendo lo strumento di intervento”, ha ricordato.“Una strategia, la nostra, che non può non farsi carico dell’emergenza climatica e della necessità di ridurre l’emissione di CO2 in atmosfera proprio con lo sviluppo delle energie alternative. Va in questa direzione il bando per i beneficiari di contributi per dotarsi di impianti di produzione di energia alternativa. Un Bando che costituisce il vero disegno strategico di medio periodo della nostra politica energetica che mira all’autosufficienza energetica”, ha spiegato ancora.(segue)