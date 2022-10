Fini: sui diritti civili il governo lasci fare al Parlamento

Domenica 30 ottobre 2022 - 16:19

"Materia importante e delicata"

Roma, 30 ott. (askanews) – “Attenzione a varare alcuni provvedimenti. Il ministro Roccella – non la conosco a sufficienza quindi vediamo cosa farà – promise da parlamentare un referendum per abrogare le unioni civili. C’è qualche necessità di dire ‘piano’, soprattutto se agisce il governo”. Lo ha detto Gianfranco Fini, ex presidente della Camera e fondatore di Alleanza nazionale, ospite di Mezz’ora in più su Rai3. Sui diritti civili, “materia importante e delicata” il gGoverno a suo giudizio “farebbe forse meglio a dire ‘il Parlamento si occupi di questi temi'”.Bar/Int2