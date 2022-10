Sabato 29 ottobre 2022 - 16:10

Ci aspettiamo che il ministro firmi subito

Roma, 29 ott. (askanews) – “Iniziamo con gli alibi. La Lega ora ha la guida del Ministero delle Infrastrutture. Ci aspettiamo che Salvini firmi subito per sbloccare la Gronda. Il resto sono chiacchiere. E la Liguria ha bisogno di realizzare le opere, non degli annunci”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Azione-Italia viva, Raffaella Paita.