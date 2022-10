Il ministro Lollobrigida spiega come si chiama esattamente il suo ministero (e perché)

Sabato 29 ottobre 2022 - 17:09

Masaf, "Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e forestale"

Roma, 29 ott. (askanews) – Il ministero dell’Agricoltura, l’attuale Mipaaf, assumerà la denominazione di Masaf: “Ministero delle Politiche agricole, della sovranità alimentare e forestale”. Lo ha annunciato lo stesso ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervistato su Rainews24. La nuova denominazione, ha spiegato Lollobrigida, “vuol dire rimettere al centro l’imprenditore agricolo, rimettere al centro la possibilità di un popolo di definire le proprie strategie per produrre in modo da tutelare il lavoro, l’ambiente, la qualità e farlo compatibilmente con lo sviluppo di un export che si basa su questo tipo di principi. La sovranità alimentare significa questo, significa riappropriarsi della capacità di avere coscienza di quello che è il nostro patrimonio e l’agricoltura è un asset strategico per l’Italia”. “Dobbiamo avere un comparto che si muove all’unisono in maniera anche trasversale alle forze politiche in nome della difesa del prodotto italiano, che significa qualità, e farlo insieme anche alle altre nazioni europee, com’è normale, ma ognuno fa la sua parte e gli italiani devono difendere gli interessi di questa nazione”, ha aggiunto il ministro.Sam/Int2