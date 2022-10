Regionali, Letta: scelte siano rispettose realtà territoriali

Venerdì 28 ottobre 2022 - 11:26

"Nostre proposte ad altre opposizioni partono da qui"

Roma, 28 ott. (askanews) – Gli eventuali accordi con le altre opposizioni in vista delle Regionali dovranno partire dal fatto che ogni scelta dovrà essere “rispettosa delle realtà territoriali”. Lo ha sottolineato il segretario del Pd Enrico Letta, parlando alla Direzione del partito.Durante il percorso congressuale del Pd “avremo da decidere per Lombardia, Lazio, Friuli e Molise, che anranno al voto e probabilmente alcune dentro lo stesso tempo del congresso ed è evidente che dovremo essere dentro questo percorso. Dobbiamo mettere in campo proposte e progetti in cui la proposta che facciamo alle altre opposizoini è che noi siamo rispettosi delle realtà territoriali. Non penso che si debba immaginare di imporre da Roma, dentro negoziazioni tra i capi delle opposizioni, scelte che poi dovranno planare sui territori”, ha spiegato Letta, facendo l’esempio del Lazio che “è stato ben amministrato da Nicola Zingaretti”.