Lazio, Conte: no Marino e Fassina a Regionali, presto nome M5s

Venerdì 28 ottobre 2022 - 18:12

"Non possiamo non tener conto di quanto accaduto in ultimi mesi"

Roma, 28 ott. (askanews) – “Per le elezioni regionali nel Lazio si sono fatti i nomi di Marino e Fassina come candidati del Movimento 5 Stelle, smentisco queste anticipazioni. Sono anticipazioni che non hanno fondamento”. osì Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, in un’intervista rilasciata al settimanale “The Post Internazionale- TPI” diretto da Giulio Gambino.“Noi al nostro interno stiamo affinando quella che è la prospettiva regionale… Lo faremo, ovviamente, consapevoli del fatto che c’è un’esperienza in uscita di governo che si è rivelata positiva ma è anche vero che il contesto attuale è completamente cambiato. C’è stata una campagna elettorale nazionale, il Lazio comprende Roma e il cuore della politica… Non possiamo non tener conto di tutte le vicende che sono successe negli ultimi mesi e comunque facciamo una riflessione interna sempre nell’interesse della comunità regionale e cercheremo di porre delle premesse per una proposta politica competitiva” ha osservato Conte.