Consiglio Lazio, capigruppo maggioranza: Colosimo è assente

Venerdì 28 ottobre 2022 - 16:17

Curioso ci accusi quando lei non è in Aula, la aspettiamo

Roma, 28 ott. (askanews) – “È singolare che la consigliera Colosimo, mentre accusa la maggioranza di voler rimandare l’aula a oltranza per poter andare in vacanza, sia una dei pochissimi assenti nella seduta di oggi, e forse per questo non si è accorta che la seduta è iniziata ed è tuttora in corso per approvare il piano d’assetto di un parco regionale. Se la consigliera volesse raggiungerci e lavorare insieme a noi, la aspettiamo”. Così i capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale del Lazio presenti in Aula rispondono a Chiara Colosimo, consigliere regionale del Lazio per FdI e neo deputata che con un tweet ha accusato la maggioranza e Zingaretti di voler rimandare la seduta alla prossima settimana. Continua dunque la schermaglia tra maggioranza e opposizione alla Pisana dove è in corso la seduta.