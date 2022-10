Abruzzo, 13 mln ai Comuni per la difesa del suolo

Venerdì 28 ottobre 2022 - 22:02

Approvato l'elenco dei 50 interventi finanziati per il 2023

L’Aquila, 28 ott. (askanews) – La giunta regionale dell’Abruzzo, su iniziativa del presidente Marco Marsilio e del sottosegretario Umberto D’Annuntiis, con un provvedimento predisposto dal Dipartimento della Presidenza e dal Dipartimento Trasporti, ha approvato l’elenco dei 50 interventi finanziati per il 2023 sulla base della legge numero 145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Si tratta di interventi infrastrutturali e per la messa in sicurezza del territorio per i quali è disponibile un importo complessivo pari a 135 milioni 232mila 200 euro, dei quali 13 milioni 414mila 200 euro sono relativi all’annualità 2023. Nello specifico, gli interventi riguardano sia l’infrastrutturazione trasportistica che la difesa idrogeologica del territorio quanto la prevenzione del rischio valanghivo. I contributi sono assegnati per almeno il 70 per cento dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni del proprio territorio. I Comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 12 mesi a partire dalla data di attribuzione delle risorse. In allegato, l’elenco complessivo degli interventi che riguardano Comuni di tutte e quattro le province abruzzesi.