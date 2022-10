A Napoli manifestazione per la pace, tanti giovani in piazza

Venerdì 28 ottobre 2022 - 10:49

Obiettivo dell'evento è quello di chiedere cessate il fuoco

Napoli, 28 ott. (askanews) – Comincia a riempirsi piazza del Plebiscito, a Napoli, quando mancano pochi minuti all’inizio della manifestazione per la pace fortemente voluta dalla regione Campania. In piazza tanti ragazzi delle scuole che sventolano bandiere della pace, associazioni e anche diversi comuni con i loro gonfaloni.Al centro della piazza è stato allestito il palco sul quale si alterneranno diversi interventi. In apertura, invece, sarà letta una lettera inviata dalla senatrice Liliana Segre. L’obiettivo della manifestazione è quello di invocare un “cessate il fuoco immediato” e di “fermare l’atomica”.