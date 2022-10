Expo, Gualtieri: protocollo con sindacati, competiamo sui diritti

Giovedì 27 ottobre 2022 - 18:03

Scognamiglio (Comitato Expo): molti competitor non hanno sindacati

Roma, 27 ott. (askanews) – Roma affronta la candidatura all’Expo con una carta vincente in più: “la tutela e la valorizzazione del lavoro e della sua dignità”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha presentato oggi in Campidoglio il “Protocollo di intesa per la candidatura di Roma Expo 2030” condiviso con le parti sociali. Il documento è stato sottoscritto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri con i rappresentanti sindacali Michele Azzola della Cgil Roma e Lazio, Carlo Costantini della Cisl Roma e Rieti e Alberto Civica della UIL Roma e Lazio. “Un asset competitivo nella candidatura a Expo, quello dell’alleanza con le organizzazioni sindacali – ha spiegato il direttore generale del Comitato promotore Roma Expo 2030 Giuseppe Scognamiglio, presente alla firma – rispetto a Paesi nostri competitor che non hanno relazioni con le organizzazioni sindacali, oppure non hanno proprio organizzazioni sindacali”. Nella campagna elettorale per l’assegnazione di Expo “vorremmo esporre questa governance democratica come valore – ha aggiunto Scognamiglio -. Qui i voti non si comprano, vogliamo portare a casa il sostegno di Paesi che apprezzano i nostri valori”.Questo protocollo, ha spiegato il sindaco Gualtieri, “è frutto di una delibera di Giunta e del lavoro dell’assessora Monica Lucarelli, delle sigle sindacali e dei rappresentanti di Expo. Un nuovo tassello verso un obiettivo che – secondo Gualtieri – deve trovare un’applicazione concreta nell’ordinario: i grandi eventi portano con sé grandi potenzialità ma spesso presentano rischi proprio per la loro natura congiunturale, e in particolare quelli di non rispettare pienamente le regole della sicurezza sul lavoro e appoggiarsi al lavoro volontario magari non pagato o non pagato adeguatamente”. Per evitare questo, ha sottolineato Gualtieri, “come è stato per l’Expo a Milano, abbiamo siglato questo protocollo che ci impegna a lavorare insieme su vari ambiti: il rispetto dei contratti, la formazione professionale, evitare l’abuso e l’utilizzo improprio di prestazioni irregolari di lavoro e stage non retribuiti, favorire la sicurezza e gli indici di congruità sui contratti, anche per il lavoro sul post”.Un atto “importante – ha spiegato Azzola – per una governance partecipata dell’evento che è la vera sfida. Possiamo pensare i grandi eventi come fine a se stessi: ci sono ancora cadaveri in giro per la città che testimoniano quell’impostazione. Se riusciamo a pensare a Expo come la sfida della città che vorremo per il 2030 la vinceremo, e trasformeremo una città, che oggi è quella dei lavoretti e della difficoltà diverse nella Capitale che vorremmo”.Il Giubileo del 2025, secondo il segretario Cisl Costantini “sarà la cartina di tornasole del nostro metodo e, da inguaribile ottimista, spero che queste azioni propedeutiche servano per farci assegnare l’edizione di Expo”. Per il Giubileo , ha ricordato Costantini “si prevedono 16 milioni di presenze a Roma, con Expo 30 milioni in 6 mesi. Sarà come se metà Italia si spostasse nella Capitale. Infrastrutture, ricettività e sicurezza vanno adeguate a un flusso di 5 milioni di persone al mese, in una città da 4 milioni. Ottanta anni fa Roma doveva ospitare una esposizione, la guerra ce l’ha impedito, riprendiamocela”, è l’auspicio.I grandi eventi che Roma attende, secondo il segretario Civica “saranno molto impattanti per la Capitale. I romani potrebbero avere qualche difficoltà, soprattutto per i tempi di percorrenza che potrebbero andare in crisi. Le risorse che questo eventi ci mettono a disposizione però – ha sottolineato – potrebbero servire a avvicinare le attuali distanze tra chi fruisce la città e chi la vive”.Expo 2030, secondo il sindaco Gualtieri, “a Roma costruita sul post, ovvero su che cosa sarà la Capitale dopo l’evento: la rigenerazione urbana di un intero quadrante della intorno agli assi dell’innovazione, della sostenibilità e dell’inclusione sociale. Ecco perché questo protocollo è un tassello significativo nell’impostazione e nella traduzione di un metodo di concertazione e coinvolgimento delle forze sociali per la tutela e valorizzazione del lavoro e della sua dignità, un principio che stiamo cercando di affermare in tutte le nostre politiche. Questo ci dà forza e credibilità nel nostro percorso verso Expo e vogliamo che sia un metodo da applicare e rispettare sistematicamente quando si tratta dell’organizzazione di grandi eventi”, ha concluso Gualtieri.