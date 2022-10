R. Campania, istruzioni, formazione e sanità i temi question time

Mercoledì 26 ottobre 2022 - 13:16

Risposte degli assessori Fortini, Marchiello e Filippelli

Napoli, 26 ott. (askanews) – Istruzione, formazione e sanità sono stati gli argomenti al centro delle interrogazioni presentate dai consiglieri regionali della Campania al presidente e ai componenti della Giunta nel corso del Question time.La consigliera del Pd Bruna Fiola, presidente della Commissione regionale Istruzione e Politiche sociali, ha discusso due interrogazioni rivolte, all’assessore all’Istruzione, Lucia Fortini, e all’assessore alla Formazione Armida Filippelli, in merito alla Delibera di Giunta regionale n. 272 del 22/6/2021, sviluppo ed incremento del sistema Istituti tecnici superiori della Campania, e per ottenere chiarimenti in merito alle modalità di scelta dei componenti delle Commissioni d’esame nell’ambito della formazione professionale.“Il Pnrr, la riforma in atto, gli obiettivi d’incremento dell’occupabilità e la moltiplicazione delle opportunità per i giovani diplomati di tutte le Regioni, impongono il rafforzamento del sistema regionale degli Its – ha detto, tra l’altro, l’assessore Fortini -; in Campania sono attivi nove Its di cui due afferenti all’area ‘Mobilità sostenibile’, uno all’area ‘Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, turismo’, due all’area ‘Efficienze energetiche’, tre all’area ‘Nuove tecnologie per il Made in Italy sistema moda’ e uno all’area ‘Nuove tecnologie per il Made in Italy sistema meccanica’. Tra il 2016 e il 2021 è stato destinato un investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro per il sistema regionale degli Its campani”.“Il raddoppio Its è previsto tra gli obiettivi del Pnrr ma, come Campania, non siamo in linea con quanto previsto dal precedente governo; oggi – ha replicato la consigliera Fiola – bisogna adeguare la nostra offerta di Its alle indicazioni nazionali per poter dare concretamente ai nostri ragazzi la possibilità di formarsi nelle imprese”.Per quanto riguarda la seconda interrogazione, l’assessore Filippelli ha spiegato che per la scelta dei componenti avviene sulla base di un criterio prestabilito e nella massima trasparenza garantendo la rotazione dei componenti. “Il sistema adottato – ha replicato la consigliera Fiola – ovvero una piattaforma che non è ancora in funzione, rende difficile il raggiungimento di questi obiettivi di imparzialità e rotazione nella scelta dei componenti delle Commissioni”.(segue)