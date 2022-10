Lombardia, incontro Moratti-Salvini a ministero Infrastrutture

Mercoledì 26 ottobre 2022 - 12:10

Il faccia a faccia, secondo Salvini, è stato "molto cordiale"

Milano, 26 ott. (askanews) – Il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, e la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, si sono incontrati stamani al dicastero di Porta Pia a Roma. Al centro del colloquio, si legge in una nota del leader della Lega, “il punto della situazione con particolare riferimento a fondi Pnrr, investimenti e strutture sanitarie”. Il faccia a faccia, secondo Salvini, è stato “molto cordiale”.La nota non fa riferimento alla disponibilità di Moratti a candidarsi alla presidenza della Lombardia nel 2023, candidatura per la quale si è detto disponibile anche il presidente uscente, il leghista Attilio Fontana. Nei giorni scorsi il nome di Moratti è emerso anche come nuovo amministratore delegato della fondazione Milano-Cortina 2026, ma la notizia è stata smentita, dalla stessa vicepresidente.