Rigassificatore Piombino, Mazzeo:bella giornata per la Toscana

Martedì 25 ottobre 2022 - 13:17

A sindaco Piombino: "cittadini ora hanno bisogno di risposte"

Firenze, 25 ott. (askanews) – “E’ una giornata bella, importante per la Regione Toscana, il governo passa anche attraverso queste scelte. La Toscana si prende le sue responsabilità, a volte anche ben oltre il proprio territorio regionale Ringrazio Eugenio Giani per il suo straordinario lavoro, per l’impegno per la nostra comunità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, commentando l’autorizzazione al rigassificatore di Piombino.“Noi -ha ricordato Mazzeo- produciamo il 50% circa del nostro fabbisogno energetico con le rinnovabili. Ma ora c’è un bisogno generale e noi ce ne prendiamo carico. Abbiamo chiesto alcune garanzie per il territorio, a partire dai 3 anni di permanenza massima del rigassificatore. Penso anche che sia il tempo di dire la verità ai cittadini: la premier Meloni ritiene che sia un’opera strategica, il sindaco, anche lui di quel partito, invece continua a dire che farà ricorso. Di fronte a noi c’è un inverno difficile, non serve andare alla ricerca di un voto in più, ma di una risposta in più per i bisogni dei cittadini”.