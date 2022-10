Pisa, Mazzeo: fiducioso candidato Sindaco Pd entro metà novembre

Martedì 25 ottobre 2022 - 15:41

"Stiamo ragionando su vari nomi"

Firenze, 25 ott. (askanews) – “Io sono molto contento del lavoro che stiamo portando avanti come colazione. La destra ha chiuso la città in se stessa e l’ha resa più povera. Noi dobbiamo mettere in campo una proposta in tempi rapidissimi, imparando dagli errori del passato”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, parlando delle prospettiva del Partito democratico per le prossime elezioni comunali a Pisa.“Penso che entro metà del mese di novembre, mi sbilancio -ha aggiunto MAzzeo- riusciremo a trovare un candidato unitario, che apra a tutta la coalizione con cui ci siamo presentati alle politiche, lasciando le porte aperte ad un dialogo profondo con Terzo Polo e Cinque Stelle. Dobbiamo ripartire dalle persone più povere, dalle marginalità e dalle periferie. Se il gruppo dirigente non fosse in grado, ricorreremo alle primarie di coalizione. Ma mi fido del percorso che stiamo facendo, penso che entrò metà novembre avremo il nome. Abbiamo vari nomi su cui stiamo ragionando, dobbiamo trovare il profilo che risponda meglio a queste caratteristiche”.“Io sono ottimista perché vedo il lavoro che c’è. Non a caso Pisa è l’unico dato in controtendenza nel panorama regionale. E’ anche vero che non si può traslare il risultato delle politiche sulle amministrative. Nello scorso mandato, avevamo perso la capacità di ascoltare le persone, le categorie, il mondo sociale, produttivo. Mi pare che col nuovo gruppo dirigente -ha concluso Mazzeo- ci sia il miglior modo di lavorare per cambiare l’idea di città, una Pisa che si riapra al mondo”.