Meloni, Zaia: primo problema da risolvere è il caro-bollette

Martedì 25 ottobre 2022 - 14:55

"10% popolazione veneta vive su soglia povertà"

Venezia, 25 ott. (askanews) – “Il Governo deve risolvere adesso il problema del caro-bollette, che è il primo problema. Dieci per cento della popolazione veneta vive sulla soglia della povertà”.Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia tornando sul tema del nuovo esecutivo in carica e delle priorità in agenda, a margine di una conferenza stampa a Venezia.