Autonomia,Zaia: Governo banco di prova regioni che la chiedono

Martedì 25 ottobre 2022 - 14:56

"Veneto è in linea con la Costituzione che la prevede"

Venezia, 25 ott. (askanews) – “Il Veneto è in linea nella Costituzione si parla spesso di autonomia differenziata, non è altro che un federalismo fatto su misura. Ogni regione può chiedere quello che le spetta in base alla Costituzione che prevede un massimo di 23 materie, è un su misura e ogni regione chiederà l’autonomia che le spetta. Questo Governo è un banco di prova per le regioni che hanno chiesto l’autonomia”.Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia a margine di una conferenza stampa a Venezia.