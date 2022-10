Rigassificatore Piombino, Giani: sicuro Governo rispetti impegni

Lunedì 24 ottobre 2022 - 13:06

"Oggi in Giunta approviamo il memorandum"

Firenze, 24 ott. (askanews) – “Sono sicuro che il Governo farà il rigassificatore impegnandosi ad attuare i punti del memorandum di Piombino che approviamo oggi in Giunta”. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Toscana, parland ai giornalisti. Giani si è detto ottimista sulla realizzazione dei punti contenuti nel memorandum, che vanno dal completamento del porto, allo sconto in bolletta per le zone vicine a Piombino, alle infrastrutture e alle bonifiche.