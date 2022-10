Rigassificatore Piombino, domani Giani firma autorizzazione

Lunedì 24 ottobre 2022 - 13:15

Davanti alla stampa "per visibilità e trasparenza"

Firenze, 24 ott. (askanews) – “Firmerò domattina alle 12”, davanti alla stampa, “l’autorizzazione per il rigassificatore di Piombino”. Lo ha detto Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Toscana, parlando ai giornalisti. “Io per una questione di visibilità e trasparenza la firma la farò qui in Regione”, ha aggiunto Giani, che attende per oggi pomeriggio l’ok della Giunta al memorandum con le richieste al Governo collaterali alla realizzione dell’infrastruttura.